Pd, Ascani: “pronti a governare”

“Scuola, sanità, lavoro, sicurezza, crescita economica: sono questioni sociali e sono insieme questioni democratiche. Bene cominciare dall’ascolto, iniziare da un percorso di ascolto, poi però mettiamoci al lavoro per un programma di governo che parte esattamente da qui, da queste che sono le questioni che le persone sentono davvero, da quello che conta davvero”.

Lo ha detto Anna Ascani alla Direzione del Pd. “Siamo pronti a governare, siamo nelle condizioni di governare, lo dicono i numeri e lo dice anche la paura che la destra comincia ad avere di perdere il potere. Quindi ora dobbiamo parlare di come vogliamo governare. È il momento di costruire un programma per il Paese”, ha detto la vice presidente della Camera. ADNKRONOS

