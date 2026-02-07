“Minaccia i parlamentari”, Gasparri chiede ispezione sul magistrato Guardiano

“Il magistrato Guardiano minaccia querele contro l’onorevole Costa e si autocertifica imparziale dopo aver partecipato con altri togati ex parlamentari del Pd a opinabili decisioni sul referendum sulla giustizia. Guardiano dimentica le sue dichiarazioni in chat, denigratorie verso Forza Italia, verso Berlusconi e verso il centrodestra e le nostre proposte. Guardiano sì, ma delle sue idee di parte. Decide su vicende che lo vedono attivo protagonista di una azione ostile e schierata.

Con una interrogazione parlamentare chiedo una ispezione sull’operato di costui, che minaccia parlamentari, aggredisce il centrodestra e ci offende in modo grave e fazioso. Con un Guardiano simile alla Cassazione le letture di parte trovano facile accesso”. Lo dichiara il presidente dei senatori di FI, Maurizio Gasparri. ADNKRONOS