Calci, pugni e ginocchiate alla compagna incinta, tunisino “allontanato”

BOLOGNA – I carabinieri hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un 32enne, cittadino tunisino, indagato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. L’episodio risale alla sera del 25 gennaio, quando una pattuglia dell’Arma è intervenuta nell’abitazione della coppia a seguito di una segnalazione per una lite violenta.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’uomo, nel corso di una discussione nata per motivi banali, si è scagliato contro la compagna convivente, nonostante fosse a conoscenza dello stato di gravidanza della donna, il 32enne l’ha colpita ripetutamente con pugni, calci e persino ginocchiate al basso ventre. La vittima è stata immediatamente soccorsa dai sanitari del 118, che hanno confermato le lesioni.

La decisione del Gip

Il Giudice per le Indagini Preliminari (Gip) ha disposto per l’indagato l’allontanamento immediato dalla casa familiare, il divieto di avvicinamento alla persona offesa e l’applicazione del braccialetto elettronico per il monitoraggio dei suoi spostamenti.

