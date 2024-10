Nato, Rutte a Nordcorea: ”stop truppe in Russia’

La Corea del Nord ha inviato circa 10.000 soldati per addestrarsi in Russia: lo ha dichiarato il Pentagono, aumentando la precedente stima di 3.000 della scorsa settimana.

“Riteniamo che la Repubblica Democratica Popolare di Corea abbia inviato circa 10.000 soldati in totale per addestrarsi nella Russia orientale, che probabilmente aumenteranno le forze russe vicino all’Ucraina nelle prossime settimane”, ha dichiarato ai giornalisti il vice segretario stampa del Pentagono Sabrina Singh.

Nato, Rutte

BRUXELLES, 28 OTT – “Oggi posso confermare che truppe nordcoreane sono state inviate in Russia e che unità militari nordcoreane sono state dispiegate nella regione di Kursk. Il dispiegamento di truppe nordcoreane rappresenta una significativa escalation del coinvolgimento della Repubblica Democratica Popolare di Corea nella guerra illegale della Russia, l’ennesima violazione delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, e una pericolosa espansione della guerra russa. Deve cessare subito”. Lo ha detto il segretario generale della Nato Mark Rutte. (ANSA)