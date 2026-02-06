Malore improvviso, morto a 23 anni Fabio Guarino

Napoli, Ã¨ morto a 23 anni, stroncato da un malore, Fabio Guarino, promessa napoletana degli scacchi

Ecco il ricordo di Angelo Martorelli, Presidente del Comitato Regionale Campania:

Fabio era amico di tutti, un figlio o un fratello minore per ciascuno di noi. Sempre presente con passione, dedizione e con un sorriso.

Una guida per i suoi piccoli allievi. Un esempio autentico di amore per il gioco e per il prossimo.

Vi invito ad onorare la sua memoria con un minuto di silenzio e raccoglimento nei tornei in programma fino al 5 marzo.

Esortiamo tutti gli arbitri campani, ed anche delle altre regioni se lo desiderano, ad accogliere l’invito del Presidente Martorelli.

Alla famiglia vadano il profondo cordogli e le piÃ¹ sentite condoglianze della CAF e dell’intero Settore Arbitrale.

