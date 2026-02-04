Violenze Torino, due dei 3 arrestati sono giÃ  liberi

TORINO, 04 FEB – Sono stati scarcerati con obbligo di firma due dei tre arrestati per gli incidenti avvenuti a Torino il 31 gennaio durante la manifestazione pro Askatasuna. Si tratta di Matteo Campaner e Pietro Desideri, che erano stati arrestati per resistenza a pubblico ufficiale. La decisione Ã¨ stata presa da un gip del tribunale di Torino all’esito dell’udienza di convalida.

“Siamo contenti della decisione del giudice, anche se riteniamo di essere del tutto estranei agli incidenti. Per questo valuteremo la possibilitÃ di ricorrere al tribunale del riesame”. Lo ha dichiarato l’avvocato Stefano Coppo, difensore di Matteo Campaner, trentacinquenne di Grugliasco (Torino). L’uomo resta indagato per resistenza e violenza pubblico ufficiale.

All’udienza di convalida, oltre ad avere negato qualsiasi coinvolgimento in azioni contro le forze dell’ordine, si era detto “inorridito” dall’aggressione alle poliziotto Alessandro Calista messa in atto da una mezza dozzina di dimostranti. (ANSA)