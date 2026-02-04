Referendum, Schlein: ‘il NO vincerà”

“Questo è un referendum senza quorum e vincerà chi porterà più persone a votare. Il Pd sarà impegnato in tutti territori al fianco del Comitato Civico per il No. Tante persone non hanno ancora capito su cosa si vota. La prima cosa da dire è che questa riforma non è per addetti ai lavori e non riguarda i magistrati, ma tocca i diritti di tutti”. Lo dice Elly Schlein a Pescara, alla prima iniziativa per il No al referendum del Pd.

“C’è un disegno più complessivo che ci preoccupa. Mettete insieme questa riforma con l’autonomia differenziata che avrebbe aperto ulteriori fratture al Sud e poi il premierato: un unicum al mondo, un sistema che accentra il potere nelle mani di chi governa a scapito delle prerogative del Capo dello Stato. Il principio che è in gioco non è tanto la separazione delle carriere, ma è la separazioni dei poteri, un principio che a tutela di tutti i cittadini, non dei magistrati”.

“Ci sono tanti Paesi intorno a noi che hanno indebolito la separazione dei poteri: lo aveva fatto la Polonia, lo ha fatto Orban in Ungheria. Hanno indebolito quella separazione che c’è nella nostra Costituzione: difendiamo quel saggio equilibrio. Serve una mobilitazione collettiva davanti a tutto questo. Il No cresce ogni settimana e noi questo referendum lo vinceremo”. ADNKRONOS