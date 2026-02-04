“Il mondo è stanco delle bugie delle élite liberali. I tentativi di mantenere il potere attraverso la propaganda non danno più risultati”

Così Kirill Dmitriev, inviato speciale di Putin e direttore del Fondo sovrano russo, ha commentato la dichiarazione del primo ministro polacco Tusk secondo cui Jeffrey Epstein potrebbe avere a che fare con i servizi segreti russi. “Le élite di sinistra disperate, corrotte e bugiarde stanno entrando nel panico e cercano di ingannare. Il mondo è stanco delle vostre bugie e ormai le riconosce”.

https://t.me/letteradamosca/32890

L’ex agente del Mossad Ari Ben-Menashe ha detto infatti: “L’intera operazione sull’isola di Epstein era una missione di intelligence volta a intrappolare politici, celebrità, personaggi dei media e decisori politici attraverso il ricatto sessuale, reclutandoli come agenti israeliani.”

https://x.com/A_M_R_M1/status/2018480671778574449