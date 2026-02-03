Zelensky: ‘sostegno agli iraniani, Pasdaran terroristi’

L’Ucraina sostiene il popolo iraniano, pronto a lottare per la propria libertÃ . Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica Ã¨ stato designato come organizzazione terroristica

Lo ha riferito Rbc-Ucraina, citando il discorso serale del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Il mondo intero vede cosa sta succedendo in Iran, il numero di omicidi e come il regime iraniano abbia contribuito alla diffusione della guerra e della violenza nella regione e in tutto il mondo. L’Ucraina non dimenticherÃ nessuno delle migliaia di droni ‘Shahed’ che colpiscono le nostre cittÃ e i nostri villaggi, la nostra gente”, ha osservato il presidente. (ANSA)