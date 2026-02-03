Von der Leyen e Rutte in visita a Kiev

Ue, von der Leyen andrÃ a Kiev per il quarto anniversario della guerra

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha parlato con il presidente Volodymyr Zelensky e “ha accettato l’invito a recarsi in Ucraina per l’anniversario dei quattro anni dall’inizio dell’invasione russa su vasta scala. Questo sarÃ un segno rinnovato e ribadito della solidarietÃ dell’Unione Europea all’Ucraina e della nostra determinazione e unitÃ di fronte alla continua aggressione russa”. Lo ha annunciato la portavoce dell’esecutivo Ue Paula Pinho nell’incontro quotidiano con la stampa.

Il segretario generale della Nato Mark Rutte in visita a Kiev

Il segretario generale della Nato Mark Rutte Ã¨ a Kiev, dove ha visitato con Volodymyr Zelensky il memoriale dei difensori ucraini caduti. Lo ha rivelato lo stesso presidente ucraino, postando su X il video della cerimonia, in cui i due rendono omaggio ai soldati deceduti combattendo per il Paese.

Media russi: “I soldati ucraini stanno abbandonando Sumy”

I soldati ucraini starebbero abbandonando in tutta fretta le loro posizioni nel distretto di Krasnopolskij, nella regione di Sumy, secondo quanto riferito all’agenzia russa Ria Novosti dalle forze di sicurezza russe. “La difesa delle forze armate ucraine sta letteralmente crollando, il personale sta scappando, abbandonando le armi”, ha detto la fonte russa all’agenzia. Secondo i dati del ministero della Difesa russo, l’esercito ucraino ha perso in un giorno fino a 250 militari, un veicolo blindato da combattimento, 14 automobili, due pezzi di artiglieria e cinque depositi di materiali.

www.tgcom24.mediaset.it