Spagna, 16enne nordafricano violenta bambino di 4 anni

da Visegrad – Un nordafricano di 16 anni ha aggredito sessualmente un bambino di 4 anni in un centro di assistenza sorvegliato a Navarra, in Spagna.Â Successivamente le autoritÃ hanno rilasciato il presunto aggressore e hanno impedito alla madre della vittima di far visita al figlio in ospedale.

Il bambino Ã¨ stato ricoverato presso l’Ospedale Universitario di Navarra. La madre afferma di essere stata informata del ricovero il giorno dopo l’incidente, ma il motivo del ricovero Ã¨ stato reso noto solo diversi giorni dopo.

Secondo la madre, dopo la notifica iniziale ha provato a contattare il centro fino a 35 volte, ma non ha ricevuto alcuna risposta.Â Diversi giorni dopo, le Ã¨ stato comunicato telefonicamente che il ricovero del figlio “potrebbe essere dovuto ad abusi sessuali”, mentre i funzionari hanno affermato di non sapere “cosa sia successo o come sia successo”.

Alla madre Ã¨ stato inoltre proibito di far visita al figlio in ospedale, se non autorizzata dalle autoritÃ .

Un assistente sociale le avrebbe detto: “Ãˆ normale essere arrabbiati”.

Successivamente, un rappresentante del servizio regionale di affidamento familiare l’ha contattata, ha evitato il termine “abuso sessuale” e ha descritto l’incidente come “comportamento sessualizzato tra due bambini”, nonostante uno avesse 4 anni e l’altro 16.

Il funzionario la informÃ² che dopo l’incidente si era deciso di separare i minori e che “l’altro ragazzino”, ovvero il presunto aggressore, era stato rilasciato.

