Pedofilia, Consulta: niente carcere per i casi “meno gravi”

di Giovanni Pasero – La sentenza della Corte Costituzionale viene diramata dalle agenzie, per una singolare concomitanza, nella giornata della Giornata Nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia. Con una decisione destinata a pesare, i giudici della Consulta stabiliscono una modifica destinata a far discutere: per chi è condannato per atti sessuali con minorenni, quando è riconosciuta la “minore gravità”, non scatta automaticamente il carcere.

La pena dovrà essere sospesa per permettere al condannato di chiedere subito l’accesso ai benefici penitenziari. Solo dopo la magistratura di sorveglianza valuterà il caso.

Pedofilia, stop al carcere immediato: la Consulta cambia tutto

La decisione, come emerge dal comunicato stampa diramato in queste ore dalla Corte Costituzionale, nasce da una questione sollevata dal Tribunale di Catanzaro. Il giudice di Catanzaro ha chiesto alla Consulta di bloccare il carcere per un ventenne condannato per abusi su una tredicenne, giudicando la pena “irragionevole”. La Corte Costituzionale gli ha dato ragione, smontando la norma che imponeva l’ingresso in carcere anche nei casi considerati meno gravi, bloccando per un anno l’accesso alle misure alternative.

Per la Consulta, si trattava di una disciplina irragionevole. Per molti, invece, è l’ennesimo segnale di un sistema che fatica a tenere insieme certezza della pena e tutela delle vittime.

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“Inutile sacrificio della libertà personale”

La Corte parla chiaramente di violazione dei principi costituzionali: uguaglianza e ragionevolezza (articolo 3), finalità rieducativa della pena (articolo 27). E definisce la detenzione obbligatoria iniziale un “inutile sacrificio della libertà personale”, senza benefici per la collettività.

Una lettura che però rischia di scontrarsi con il comune sentire, soprattutto considerando la natura dei reati in questione.

Benefici subito possibili

Il principio fissato è netto: se ci sono i presupposti per misure alternative, il condannato non deve entrare in carcere. Prima si valuta, poi — eventualmente — si decide.

Un cambio di prospettiva che sposta l’asse dal carcere alla rieducazione, ma che inevitabilmente apre interrogativi sul piano della sicurezza e della percezione pubblica.

Una sentenza destinata a dividere

Il punto politico è tutto qui: mentre la Consulta punta su un approccio individualizzato e rieducativo, cresce il rischio di un messaggio percepito come indulgenza verso reati gravissimi. In un Paese dove il tema della giustizia è già al centro dello scontro, la decisione è destinata ad alimentare nuove polemiche. Perché tra principi costituzionali e realtà sociale, il confine resta sempre più sottile.

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