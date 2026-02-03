Napoli, 23enne uccisa con una coltellata alla schiena

Una giovane donna accoltellata e uccisa oggi a Napoli. Ãˆ accaduto nel pomeriggio, quando personale della Polizia di Stato Ã¨ intervenuto presso l’ospedale Villa Betania a seguito della segnalazione di una ragazza giunta con una ferita da arma da taglio alla schiena. Poco dopo, la 22enne Ã¨ deceduta.

Dinamica in fase di ricostruzione ad opera degli agenti della locale Squadra Mobile, del Commissariato Ponticelli e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico che procedono.

“Ãˆ una situazione grave, Ã¨ una tragedia. E questa tragedia va letta. Io sono certo che sia la magistratura che le forze di polizia stanno giÃ agendo e dobbiamo affidarci sempre con fiducia sia alla magistratura che alle forze di polizia”, ha detto il prefetto di Napoli, all’uscita del vertice convocato nel pomeriggio a Santa Maria la CaritÃ , commentando l’episodio. ADNKRONOS