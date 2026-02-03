Epstein files, Norvegia: ambasciatrice Mona Juul rimossa dall’incarico

L’importante diplomatica norvegese Mona Juul Ã¨ stata sollevata dal suo incarico di ambasciatrice dal governo dopo le rivelazioni sui suoi legami con Jeffrey Epstein.Â In precedenza Ã¨ stata ambasciatrice della Norvegia presso le Nazioni Unite e ha presieduto il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite.

La notizia Ã¨ tratta dalla dichiarazione rilasciata dal Ministro degli Esteri norvegese Espen Barth Eide al Dagens NÃ¦ringsliv.

La juul ha dichiarato: “Mi assumo la piena responsabilitÃ delle mie scelte e riconosco di aver dimostrato scarso giudizio. Prendo completamente e inequivocabilmente le distanze da Epstein e dalle sue azioni ed esprimo la mia piÃ¹ profonda solidarietÃ e il mio sostegno alle vittime.”

Inoltre afferma di non essere a conoscenza di questioni finanziarie o di un testamento di Epstein in cui si Ã¨ poi scoperto che i suoi figli erano menzionati per un lascito di 5 milioni di dollari, e spera che i bambini siano protetti da ulteriori discussioni sul caso.

I documenti mostrano anche che Epstein ha avuto un ruolo quando Juul e il marito, RÃ¸d-Larsen, hanno acquistato un esclusivo appartamento a Frogner nel 2018, secondo DN. La coppia non ha risposto alle domande del giornale relative all’acquisto dell’appartamento.

Terje RÃ¸d-Larsen, ex ministro del Partito Laburista e diplomatico delle Nazioni Unite, ha precedentemente ammesso di aver preso in prestito denaro da Epstein. Il suo think tank, l’International Peace Institute, ha ricevuto finanziamenti dal finanziere americano.

Tratto da https://www.dn.no – foto Instagram