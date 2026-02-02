Violenze Torino, Schlein: ‘no strumentalizzazioni’

A Torino si sono verificate “violenze inaudite e gravissime. Noi le abbiamo condannate subito con parole dure. Siamo preoccupati dalle strumentalizzazioni” delle ultime ore e “per questo ho chiamato la Presidente del Consiglio. In questi momenti le istituzioni devono unire e non dividere”. Ã¹
Lo ha detto Elly Schlein intervenendo all’evento “Un’altra storia, l’alternativa nel mondo che cambia” a Milano.
(askanews)
STRUMETALIZZAZIONI???
Sinistra violenta e fuori di testa, ormai i martellatori nemmeno si nascondono piÃ¹. Simone Mastronardi, fondatore e direttore creativo di Generazione. giornale vicino alla sinistra dei centri sociali romani, nelle sue storie Instagram ha chiesto che per ogni manifestanteâ€¦ pic.twitter.com/SpAh1pl3oZ
â€” welcometofavelas__ (@welcometofavel1) February 1, 2026