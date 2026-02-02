Violenze Torino, Schlein: ‘no strumentalizzazioni’

ImolaOggi POLITICA, News 2026

Elly Schlein

A Torino si sono verificate “violenze inaudite e gravissime. Noi le abbiamo condannate subito con parole dure. Siamo preoccupati dalle strumentalizzazioni” delle ultime ore e “per questo ho chiamato la Presidente del Consiglio. In questi momenti le istituzioni devono unire e non dividere”. Ã¹

Lo ha detto Elly Schlein intervenendo all’evento “Un’altra storia, l’alternativa nel mondo che cambia” a Milano.
(askanews)

STRUMETALIZZAZIONI???

Articoli correlati

Gianni Cuperlo

Violenze Torino, Cuperlo (Pd): ‘era una manifestazione pacifica, la destra cavalca questo clima’

torino violenze martello

Violenze Torino, Vannacci: “i mandanti morali siedono in Parlamento”

Bonelli e Fratoianni

Guerriglia Torino, Bonelli-Fratoianni: “noi da sempre non violenti”

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *