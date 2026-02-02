Salerno, 16enne accoltellato alla schiena

A Salerno, la notte scorsa, un 16enne Ã¨ stato accoltellato alla schiena
E’ accaduto in Largo Abate Conforti, nel centro storico della cittÃ .
A seguito di una lite sfociata per futili motivi, il minorenne Ã¨ stato colpito al lato sinistro della schiena con una ferita d’arma da taglio.
Fortunatamente ha subÃ¬to una lesione superficiale. Trasportato in ospedale a Salerno, Ã¨ stato dimesso con una prognosi di 30 giorni. Gli agenti della Squadra Mobile di Salerno sono al lavoro per risalire all’identitÃ dell’aggressore.ANSA