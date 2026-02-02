Guerriglia Torino, Piantedosi: ‘i manifestanti “pacifici” hanno fatto scudo ai violenti’

“È bene uscire dall’ipocrisia di una netta differenza tra questi delinquenti e la gran parte dei cosiddetti manifestanti pacifici: le Forze di polizia riferiscono che a Torino, nel momento in cui la manifestazione è stata predisposta alle violenze, molti dei cosiddetti manifestanti pacifici hanno fatto scudo fisico, anche aprendo gli ombrelli, per impedire che potessero essere visti i gruppi più violenti nel momento in cui si travisavano e si attrezzavano per l’assalto e per resistere ai lacrimogeni della polizia.

Lo stesso corteo ha avuto una progressione caratterizzata da una velocità che oggi, alla luce dei fatti accaduti, sembra poter fare ipotizzare un intendimento di dare copertura e di portare al più presto la manifestazione verso il principale obiettivo che era quello degli scontri.

Chi sfila a fianco di questi delinquenti, o più in generale si avventura in riflessioni sociologiche sulla necessità di garantire loro degli spazi – e magari lo fa anche – assicurando loro una certa impunità dovrebbe tener conto che, magari anche solo in buona fede, offre copertura a questi gruppi organizzati. Di fatto, rendendo poi alquanto difficile separarne, almeno in quota parte, le rispettive responsabilità.”

Lo scrive su X il ministero Matteo Piantedosi