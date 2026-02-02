Droga e coltelli negli zaini e nei bagni di una scuola: tre studenti nei guai

Continuano le perquisizioni nelle scuole da parte della Polizia di Stato

Negli ultimi giorni gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia hanno effettuato un controllo mirato presso un istituto di Istruzione Superiore del centro cittadino. Lâ€™operazione, condotta con il supporto della Polizia Scientifica e di unâ€™unitÃ cinofila della Questura di Napoli, rientra nel piÃ¹ ampio piano di prevenzione volto a contrastare fenomeni di illegalitÃ e a promuovere la cultura della sicurezza tra i giovanissimi.

I sequestri

I controlli eseguiti nei locali della Scuola – incluse le aule non occupate, i servizi igienici, la palestra e le aree comuni – hanno fatto emergere le seguenti irregolaritÃ . Allâ€™interno di uno zaino in uso a uno studente, Ã¨ stato rinvenuto un coltello pieghevole della lunghezza complessiva di 13,5 cm. In una seconda aula, sono state rinvenute sigarette artigianali confezionate con sostanza stupefacente tipo hashish, unitamente a un ulteriore frammento della medesima sostanza del peso di 0,41 grammi. Nei servizi igienici, occultata allâ€™interno della vaschetta di scarico, Ã¨ stata rinvenuta e sequestrata ulteriore stupefacente, per un peso complessivo di 1,03 grammi di hashish.

Le denunce

Lo studente in possessore del coltello Ã¨ stato denunciato allâ€™AutoritÃ Giudiziaria per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, mentre i due giovani trovati in possesso dello stupefacente sono stati segnalati per la detenzione ai fini di legge.

