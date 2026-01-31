Roma, tassista minacciato con bottiglia di vetro per rapina: fermato senegalese

Ha minacciato un tassista con una bottiglia di vetro per farsi consegnare lâ€™incasso

Lâ€™ennesima tentata rapina in zona Termini Ã¨ avvenuta la notte scorsa, 28 gennaio, in Via Giolitti, un 41enne del Senegal si Ã¨ scagliato contro un tassista romano di 40 anni che aveva appena terminato una corsa.Â Lâ€™uomo Ã¨ stato fermato immediatamente dai carabinieri del nucleo scalo Termini, impiegati in un servizio di pattuglia ad “alto impatto” nel Rione Castro Pretorio.

Il 41enne del Senegal Ã¨ stato bloccato mentre minacciava il tassista e poi disarmato, dopo una breve colluttazione. Lâ€™uomo, giÃ noto ai militari, Ã¨ stato arrestato poichÃ© gravemente indiziato dei reati di tentata rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. Successivamente Ã¨ stato condotto in caserma e trattenuto a disposizione dellâ€™AutoritÃ

https://roma.repubblica.it