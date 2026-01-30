Fontana: inopportuna conferenza stampa sulla ‘Remigrazione’

“Ritengo inopportuna la conferenza stampa di domani (oggi, ndr). Spero che il deputato ci ripensi. Ho fatto quanto era nelle mie possibilitÃ in questi giorni. Come giÃ precisato, in questa e in precedenti Legislature, la responsabilitÃ di contenuti e ospiti delle conferenze stampa Ã¨ unicamente in capo ai parlamentari proponenti”.

Lo afferma il presidente della Camera, Lorenzo Fontana in merito alla conferenza stampaÂ sulla ‘remigrazione’ organizzata dal deputato della Lega Domenico Furgiuele e che vede tra i relatori anche esponenti di Casapound. “Rivolgo – prosegue – il mio appello alla responsabilitÃ e al rispetto delle istituzioni”. (ANSA)

Camera, Furgiuele: confermo la conferenza, nessun richiamo dal partito

(askanews) – Il deputato della Lega, Domenico Furgiuele, conferma che la conferenza sulla remigrazioneÂ Montecitorio si terrÃ , nonostante l’invito a ripensarci del presidente della Camera.”Il presidente Fontana – dice interepellato telefonicamente – fa il suo mestiere, Ã¨ un mio amico, non mi ha mai fatto sconti, mi ha anche sospeso”, “c’Ã¨ una pressione da parte delle sinistre sempre pronte a riempirsi la bocca di democrazia, Repubblica e carta costituzionale, che evocano la partecipazione salvo poi spaventarsi di fronte alle iniziative dei cittadini”.