Fontana: inopportuna conferenza stampa sulla ‘Remigrazione’

ImolaOggi POLITICA, News 2026

Lorernzo Fontana

“Ritengo inopportuna la conferenza stampa di domani (oggi, ndr). Spero che il deputato ci ripensi. Ho fatto quanto era nelle mie possibilitÃ  in questi giorni. Come giÃ  precisato, in questa e in precedenti Legislature, la responsabilitÃ  di contenuti e ospiti delle conferenze stampa Ã¨ unicamente in capo ai parlamentari proponenti”.

Lo afferma il presidente della Camera, Lorenzo Fontana in merito alla conferenza stampaÂ  sulla ‘remigrazione’ organizzata dal deputato della Lega Domenico Furgiuele e che vede tra i relatori anche esponenti di Casapound. “Rivolgo – prosegue – il mio appello alla responsabilitÃ  e al rispetto delle istituzioni”. (ANSA)

Camera, Furgiuele: confermo la conferenza, nessun richiamo dal partito

(askanews) – Il deputato della Lega, Domenico Furgiuele, conferma che la conferenza sulla remigrazioneÂ  Montecitorio si terrÃ , nonostante l’invito a ripensarci del presidente della Camera.”Il presidente Fontana – dice interepellato telefonicamente – fa il suo mestiere, Ã¨ un mio amico, non mi ha mai fatto sconti, mi ha anche sospeso”, “c’Ã¨ una pressione da parte delle sinistre sempre pronte a riempirsi la bocca di democrazia, Repubblica e carta costituzionale, che evocano la partecipazione salvo poi spaventarsi di fronte alle iniziative dei cittadini”.

Articoli correlati

polizia arresto

Immigrazione clandestina e sequestro di persona: due stranieri arrestati

Frontex

Migranti, Frontex: “-26% di ingressi irregolari in UE nel 2025”

migranti

Le migrazioni di massa stanno rimodellando intere nazioni

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *