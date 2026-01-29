Scuola, 13enne in classe con coltello di 22 cm

Avrebbe portato a scuola, a Luni, in provincia della Spezia, un coltello da cucina con una lama lunga ben 22 centimetri, poi l’avrebbe mostrato ai compagni di classe durante l’intervallo. Protagonista del fatto un 13enne che probabilmente non si Ã¨ reso conto della gravitÃ del gesto compiuto, al contrario dei suoi compagni che hanno riferito la presenza dell’arma in aula agli insegnanti.

Questi ultimi hanno avvisato la dirigente scolastica che, a sua volta, ha allertato i carabinieri. Gli inquirenti hanno quindi effettuato una perquisizione nella casa dei familiari del ragazzino dove hanno rinvenuto diversi coltelli “del tutto simili a quello descritto dai compagni di classe del ragazzino”. Il 13enne Ã¨ stato ascoltato in caserma insieme ai genitori, non Ã¨ imputabile ma la vicenda Ã¨ stata segnalata al Tribunale dei minori.

