Zelensky: ‘la Russia ha problemi economici colossali’

Volodymyr Zelensky: “Stiamo già assistendo ai colossali nuovi problemi della Russia con il bilancio federale, l’inflazione e gli indicatori economici. Sono tutti segnali positivi e giusti che la pace può finalmente essere raggiunta. Più la situazione è difficile per la Russia, più la pace si avvicina.”

We already see Russia’s colossal new problems with the federal budget, inflation, and economic indicators. These are all good and right signals that peace can, at last, be achieved. The more difficult it is for Russia, the closer peace becomes. pic.twitter.com/mlT7P0AEkg — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 27, 2026