Zelensky: ‘la Russia ha problemi economici colossali’

Volodymyr Zelensky

Volodymyr Zelensky: “Stiamo già assistendo ai colossali nuovi problemi della Russia con il bilancio federale, l’inflazione e gli indicatori economici. Sono tutti segnali positivi e giusti che la pace può finalmente essere raggiunta. Più la situazione è difficile per la Russia, più la pace si avvicina.”

