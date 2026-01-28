Propaganda alla jihad sui social, arrestato 17enne egiziano

COMO – Faceva propaganda alla jihad, con questa accusa un giovane di 17 anni di origine egiziana residente a CantÃ¹ Ã¨ stato arrestato questa mattina dai carabinieri del Ros e dai colleghi del comando provinciale di Como in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale dei minori di Milano che ne prevede la detenzione in una struttura comunitaria protetta.

Il giovane fin dal 2024 si sarebbe reso responsabile della diffusione tramite social (Instagram e Tik Tok) e messaggistica (Telegram e Whastapp), di contenuti multimediali di propaganda jihadista, con riferimenti diretti a organizzazioni quali Isis e Al Qaeda.

Nel corso dell’inchiesta sono anche emersi contatti diretti con soggetti giÃ  coinvolti in altre indagini per reati di terrorismo e, ancora, per la diffusione di contenuti di propaganda jihadista. Il giovane, fortemente radicalizzato, risulta indagato per istigazione a delinquere in concorso, aggravata dall’utilizzo di strumenti informatici e telematici con l’aggravante che si applica ai reati commessi con finalitÃ  di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico. (ANSA)

