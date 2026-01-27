La UE crea il “28° regime”. PIAZZA LIBERTA’, puntata di martedì 27 gennaio 2026

La UE crea il “28° regime”, un superstato virtuale per le multinazionali

Armando Manocchia ci parla del nuovo folle progetto di Bruxelles, la realizzazione di un superstato virtuale per le multinazionali, completamente fittizio, che potrebbe avere un proprio diritto societario, fallimentare e del lavoro. Tutte le aziende europee potrebbero optare per questo regime alternativo al proprio diritto nazionale. Ciò equivale a creare un diritto commerciale federale su misura per le multinazionali: un potenziale stato virtuale di dumping normativo, con grande gioia dei datori di lavoro.

Non ne avete mai sentito parlare? È normale: questo progetto rimane in gran parte sconosciuto al grande pubblico. Eppure, a Bruxelles, il 28° regime è sulla bocca di tutti. Circola negli studi legali e negli uffici dei lobbisti, ed è stato ripreso dalle massime autorità dell’UE. Mario Draghi ne ha parlato in un rapporto del settembre 2024 e Ursula von der Leyen lo ha addirittura annunciato ufficialmente nel suo discorso sullo stato dell’Unione del 10 settembre 2025.

Non si tratta del primo tentativo della Commissione che, al 2004, ha già tentato più volte di creare statuti europei che consentano alle aziende di eludere i vincoli nazionali. Sorprendente – o forse no…? – è la quasi totale assenza dei sindacati e della sinistra politica nella vicenda.

