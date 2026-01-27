Spray al peperoncino contro gli agenti, arrestato pusher tunisino

ROMA – Spray al peperoncino contro gli agenti per sfuggire all’arresto. Un pusher è finito in manette a Tor Bella Monaca. Sono stati i falchi della squadra mobile ad assistere in diretta a uno scambio tra lo spacciatore e un cliente in viale dell’Archeologia, al cosiddetto “Ferro di Cavallo”.

Spray al peperoncino contro gli agenti

Il venditore, un 22enne tunisino, ha tentato una reazione violenta pur di sottrarsi all’arresto, colpendo i poliziotti con calci e pugni, fino all’estremo tentativo di spruzzare contro di loro spray al peperoncino.

Pusher in manette

Una volta vinta la sua strenua resistenza, gli agenti hanno ritrovato, nascoste tra gli indumenti da lui indossati, 52 dosi di cocaina pronte per la vendita al dettaglio e 150 euro in contanti, ritenuti verosimile provento dell’attività di spaccio. L’arresto è stato convalidato dalla magistratura.

