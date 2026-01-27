Mattarella: ‘attacchi a Segre volgari e imbecilli’

Liliana Segre

Alla senatrice “Segre rinnovo la riconoscenza della Repubblica per la sua preziosa testimonianza degli orrori vissuti e per il suo messaggio, sempre contrassegnato dal rigetto dell’odio, della vendetta, della violenza.Â Cara senatrice, in questa occasione solenne desidero esprimerle, a nome della Repubblica, la solidarietÃ , la stima e l’affetto a fronte di attacchi colmi, a un tempo, di volgaritÃ  e di imbecillitÃ .Â VolgaritÃ  e imbecillitÃ : come lo sono da sempre le manifestazioni di razzismo e di antisemitismo, del resto configurati dalla legge come reati”.

CosÃ¬ il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel giorno della Memoria. ANSA

