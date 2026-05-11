Mattarella. “il dubbio è ingrediente fondamentale per la democrazia”

ImolaOggi POLITICA, News 2026

Sergio Mattarella

Il presidente della Repubblica Mattarella ha visitato la Fondazione Renzo Piano, nel Campus Leonardo al Politecnico di Milano

Nell’incontro con l’archistar senatore a vita e un gruppo di studenti ha detto:  “La bellezza è davvero il parametro della vita. Sono belli i momenti in cui vivete insieme lavorando. La trasparenza degli alberi in questo campus: questa è bellezza, è tutt’altro che frivola. Io vorrei che fosse così”, “è quello che la politica dovrebbe fare. Ci sono differenze tra un bel progetto e un brutto progetto. L’obiettivo della politica è quello della bellezza della convivenza”.

“Dubbio ingrediente fondamentale per la democrazia”

“Quanto diceva Renzo Piano mi fa venire in mente il valore del dubbio: il dubbio verso ciò che si sta facendo, che sembra certo a prima vista, contro il forte rischio di fossilizzarsi dietro le apparenze. Sottoporsi al beneficio del dubbio aiuta costantemente a trovare la strada migliore a capire i possibili errori. Il dubbio è un beneficio anche per altri aspetti – ha aggiunto Mattarella – impedisce di irrigidirsi, di essere raccolti e cementificati nelle apparenze. Ma è anche uno degli ingredienti fondamentali della democrazia”. Dunque, “sottoporsi a verifica costante consente di avere più fiducia in ciò che si fa”.

“Ascoltare è la strada per la pace”

Il Capo dello Stato ha aggiunto che “ascoltare è la strada verso la pace e, anche nella dimensione internazionale, e se ascoltassero un po’ di più, ne avremmo un grande vantaggio. Siamo nati per ascoltare, la parola l’abbiamo per farci ascoltare ed è strano che sia sempre stata invece un’arte difficile, incomprensibilmente difficile”.

Tratto da www.ilgiornale.it

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