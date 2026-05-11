Mattarella. “il dubbio è ingrediente fondamentale per la democrazia”

Il presidente della Repubblica Mattarella ha visitato la Fondazione Renzo Piano, nel Campus Leonardo al Politecnico di Milano

Nell’incontro con l’archistar senatore a vita e un gruppo di studenti ha detto: “La bellezza è davvero il parametro della vita. Sono belli i momenti in cui vivete insieme lavorando. La trasparenza degli alberi in questo campus: questa è bellezza, è tutt’altro che frivola. Io vorrei che fosse così”, “è quello che la politica dovrebbe fare. Ci sono differenze tra un bel progetto e un brutto progetto. L’obiettivo della politica è quello della bellezza della convivenza”.

“Dubbio ingrediente fondamentale per la democrazia”

“Quanto diceva Renzo Piano mi fa venire in mente il valore del dubbio: il dubbio verso ciò che si sta facendo, che sembra certo a prima vista, contro il forte rischio di fossilizzarsi dietro le apparenze. Sottoporsi al beneficio del dubbio aiuta costantemente a trovare la strada migliore a capire i possibili errori. Il dubbio è un beneficio anche per altri aspetti – ha aggiunto Mattarella – impedisce di irrigidirsi, di essere raccolti e cementificati nelle apparenze. Ma è anche uno degli ingredienti fondamentali della democrazia”. Dunque, “sottoporsi a verifica costante consente di avere più fiducia in ciò che si fa”.

“Ascoltare è la strada per la pace”

Il Capo dello Stato ha aggiunto che “ascoltare è la strada verso la pace e, anche nella dimensione internazionale, e se ascoltassero un po’ di più, ne avremmo un grande vantaggio. Siamo nati per ascoltare, la parola l’abbiamo per farci ascoltare ed è strano che sia sempre stata invece un’arte difficile, incomprensibilmente difficile”.

Tratto da www.ilgiornale.it