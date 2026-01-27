Inseguito dai Cc, marocchino si schianta contro una rotonda

L’inseguimento per le strade della Brianza e dell’hinterland di Milano. Poi l’auto che si schianta su una rotonda, la corsa in ambulanza al Niguarda. E le manette. Un uomo di 32 anni, cittadino marocchino, è stato arrestato dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale dopo un inseguimento iniziato a Varedo e terminato circa cinque chilometri dopo alla rotonda di via Valassina a Paderno Dugnano.

Il controllo e l’arresto

Tutto è iniziato quando i militari della stazione di Varedo hanno cercato di fermare per un controllo l’automobile guidata dal 32enne. Lui, però, non ha rispettato l’alt e ha dato vita a un inseguimento: prima per le strade della Brianza, poi nel Milanese.

La sua fuga è terminata a Paderno Dugnano, dove il 32enne ha perso il controllo dell’auto finendo contro una rotatoria. Dopo aver cercato di scappare a piedi, è stato bloccato e accompagnato per accertamenti al Niguarda.

La perquisizione

Durante la perquisizione dell’automobile sono state trovate banconote per un totale di 1.230 euro. Tutto il contante, ritenuto dai detective di “sospetta provenienza”, è stato sequestrato. L’uomo, invece, è stato arrestato e sottoposto a processo per direttissima. Il tribunale ha disposto la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Monza e Brianza.

