Zelensky chiede agli alleati piÃ¹ difesa aerea

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto alle potenze alleate occidentali di fornire un maggiore supporto di difesa aerea domenica, mentre gli attacchi russi hanno lasciato centinaia di edifici a Kiev senza riscaldamento ed elettricitÃ  a causa delle temperature gelide.

La Russia ha colpito le infrastrutture energetiche ucraine nel corso di quasi quattro anni di guerra, ma secondo Kiev questo inverno Ã¨ stato il piÃ¹ duro.

“Solo questa settimana, i russi hanno lanciato piÃ¹ di 1.700 droni d’attacco, oltre 1.380 bombe aeree guidate e 69 missili di vario tipo”, ha detto Zelensky arrivando a Vilnius per partecipare a una cerimonia di commemorazione della rivolta del 1863 in Polonia e Lituania contro la Russia zarista.

“Per questo motivo i missili per i sistemi di difesa aerea sono necessari ogni giorno e continuiamo a lavorare con gli Stati Uniti e l’Europa per garantire una maggiore protezione dei nostri cieli”, ha aggiunto.
