Panico in treno, straniero minaccia passeggeri con le forbici: arrestato

Â Minacciava i passeggeri a bordo di un treno in transito con un paio di forbici, arrestato

Il nuovo piano di sicurezza per Montecatini, coordinato dal prefetto Angelo Gallo Carrabba, ha ricevuto cosÃ¬ un immediato battesimo operativo. Nel primo giorno di attivazione della zona rossa, le forze dellâ€™ordine hanno intercettato e neutralizzato una grave minaccia presso lo scalo di piazza Gramsci. Sebbene lâ€™episodio di violenza sia iniziato a bordo di un convoglio proveniente da fuori cittÃ , la cornice di massima allerta istituita nel perimetro urbano ha consentito di intervenire senza indugio, bloccando lâ€™aggressore non appena il treno ha aperto le porte alla stazione di Montecatini Centro. La coincidenza tra lâ€™avvio delle misure speciali e la rapiditÃ del fermo evidenzia, di fatto, il potenziamento del sistema di controlli.

Il responsabile dei fatti, un giovane straniero non residente in zona, era salito a bordo in una delle stazioni precedenti senza destare inizialmente preoccupazione tra i viaggiatori o il personale di Trenitalia. Allâ€™improvviso, perÃ², lâ€™uomo ha iniziato a molestare i passeggeri in modo minaccioso, puntando loro contro un paio di forbici.

A bordo del convoglio Ã¨ scoppiato il panico, con i presenti che temevano di essere colpiti da un momento allâ€™altro. Senza perdere tempo, il capotreno ha allertato il numero unico di emergenza 112, disponendo la fermata a Montecatini Centro. In piazza Gramsci sono intervenuti immediatamente gli agenti della polizia di Stato che sono saliti a bordo, bloccando lâ€™uomo. Nonostante la resistenza opposta, i poliziotti sono riusciti ad ammanettarlo e a condurlo in commissariato, sotto gli occhi dei passanti, che hanno documentato la scena via smartphone, con tanti video e foto.

www.lanazione.it – immagineÂ dal video pubblicato sui social da Real Web Tv