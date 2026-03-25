Correggio, aggressioni in strada senza motivo: arrestato nordafricano

Non era la prima aggressione quella commessa dal 20enne di origini nordafricane arrestato, sabato scorso, dopo aver ferito con una falce un 48enne in strada a Correggio, in provincia di Reggio Emilia.

“Si era invaghito di mia figlia e una sera l’ha bloccata appena uscita da un negozio”, racconta ai microfoni di “Mattino Cinque” una mamma. “Senza motivo inizia a palpeggiarla, la bacia, le dice che sarà sua poi fortunatamente passa una volante dei Carabinieri: lui si distrae un attimo e mia figlia riesce a scappare”, prosegue la donna che poi spiega come la denuncia sporta dalla sedicenne non sia bastata a fermare le immotivate aggressioni in strada. “Gli hanno dato un foglio di via con l’obbligo di restare lontano da noi almeno 1,5 chilometri ma purtroppo è rimasto in zona”, afferma.

E’ prevista l’udienza di convalida del fermo a carico dell’uomo. “Nelle prossime ore sapremo se il gip riterrà di adottare una qualche misura cautelare”, dice all’inviata del programma di Canale 5 Giuseppe Martines, Comandante dei Carabinieri di Correggio. Poi conferma che il 20enne era già noto alle forze dell’ordine: “Si tratta di un soggetto che comunemente definiamo di interesse operativo perché aveva a suo carico alcune segnalazioni”.

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