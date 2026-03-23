Ubriaco colpisce un uomo al viso e in testa con una falce: arrestato nordafricano

E’ accaduto sabato 21 marzo in via Madonna delle Rose a Correggio, nel Reggiano

Una gratuita violenza scaturita dopo le altrettanto gratuite offese ha visto protagonista un ragazzo nordafricano di 20 anni, senza fissa dimora, che, in evidente stato di alterazione perché ubriaco, ha aggredito brutalmente un uomo di 48 anni colpendolo con violenza alla testa con una falce.

Il ventenne è stato arrestato per lesioni personali aggravate e porto abusivo di armi dai carabinieri delle stazioni di Correggio e Bagnolo in Piano.

La sua vittima ha riportato due ferite, di cui una al viso sulla regione frontale e una in quella parietale del capo, ed è ricoverato in ospedale. L’aggressore ha tentato la fuga ma è stato preso poco distante dal luogo del ferimento mentre indossava ancora gli abiti sporchi di sangue e portava con sé sia la falce e un taglierino della lunghezza complessiva di 16 cm. Entrambe le armi sono state poste sotto sequestro.

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