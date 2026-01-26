Rapina con coltello a Milano, arrestato egiziano

Le minacce con un coltello e la rapina, alla fermata della metropolitana di Cascina Gobba, sulla M2. Poi le manette.Â Un uomo egiziano di 40 anni Ã¨ stato arrestato dalla polmetro nella serata di sabato 24 gennaio per rapina aggravata.

La rapina in metro: rubate anche le scarpe

Tutto Ã¨ iniziato intorno alle 19 quando il 40enne si Ã¨ avvicinato a un uomo alla fermata della metro. Ha estratto un coltello e lo ha minacciato, facendosi consegnare il giubbotto che indossava, il portafogli e perfino le scarpe. Poi ha cercato di fuggire. Ãˆ stato in qual momento che Ã¨ stato raggiunto e fermato dagli agenti della polmetro.

La vittima – rimasta scalza – era riuscita Ã¨ infatti riuscita a dare l’allarme e a far arrestare l’uomo. Per il malcapitato Ã¨ stato necessario il trasporto in codice verde al pronto soccorso della clinica CittÃ Studi perchÃ© colpito dal manico dell’arma.

www.milanotoday.it