Pescara, titolare di ristorante accoltellato da uno straniero

È accaduto tutto nel giro di pochi minuti intorno alle ore 20 di quella che sembrava una tranquilla sera del sabato.

Ma nonostante si fosse nel pieno centro di Pescara la violenza si è scatenata e solo per fortuna non ci sono state conseguenze ben più gravi.

L’episodio è avvenuto nel ristorante “La Barcaccia” di piazza Primo Maggio e ha visto nei panni dell’aggressore un uomo di nazionalità straniera sui 30 anni, mentre la vittima uno dei figli del titolare del locale.

L’aggressore, che sarebbe stato in preda ai fumi dell’alcol, avrebbe provato a entrare nel ristorante ma al diniego avrebbe reagito con violenza scatenando una lite culminata con un colpo all’addome sferrato con un coltellino. Lanciato l’allarme, il ferito è stato accompagnato in ospedale dai soccorritori del 118 mentre la polizia, giunta poco dopo in zona, ha rintracciato l’aggressore che è stato arrestato.

