Milano, incendio in negozio di bici elettriche: palazzo evacuato

Un incendio all’interno di un negozio di e-bike e un intero condominio evacuato, con 22 persone – tra cui anche due bambine di 11 e 6 anni – soccorse dal 118 a causa del fumo inalato. L’incendio è divampato in via Plana (zona Certosa) domenica mattina. Poco dopo le 12.30 è scattato l’allarme per un rogo scoppiato all’interno di un negozio di bici elettriche, situato al piano terra dello stabile al civico 29 che conta quattro piani di appartamenti ai piani superiori.

L’intero condominio è stato evacuato

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con cinque mezzi insieme alle forze dell’ordine e ai mezzi di emergenza del 118 con cinque ambulanze e due automediche inviate in via precauzionale. Le fiamme, secondo quanto appreso da MilanoToday, hanno danneggiato l’electric bicycle store ma il fumo che si è sprigionato dai locali ha raggiunto anche le abitazioni ai piani superiori.

22 persone soccorse, 4 in ospedale

L’intero palazzo è stato evacuato e 22 condomini sono dovuti ricorrere alle cure dei sanitari per aver inalato i fumi prodotti dalla combustione. Quattro residenti sono stati ricoverati in codice verde nei vicini ospedali e tra loro ci sono anche due bambine. Buona parte dell’edificio, secondo quanto ricostruito dal comando dei vigili del fuoco, risulta compromesso e i 22 appartamenti non sono agibili.

Le cause del rogo: “ipotesi elettrica”

Intanto proseguono le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza da parte dei pompieri mentre si cerca di far luce sulle cause dell’incendio partito dal negozio di rivendita di biciclette. Non si esclude nessuna possibilità, nemmeno l’ipotesi di origine elettrica vista la natura dell’attività.

