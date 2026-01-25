Covid, Oms: “mai raccomandato l’obbligo di vaccini, mascherine e lockdown”

Battibecco su X tra Robert F. Kennedy Jr e Tedros Adhanom Ghebreyesus (Oms)

Kennedy ha scritto: “Gli Stati Uniti si sono formalmente ritirati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Stiamo rivendicando la nostra indipendenza, proteggendo la sovranità americana e rimettendo la politica sanitaria pubblica statunitense nelle mani del popolo americano.”

https://x.com/SecKennedy/status/2014831176695873653

La risposta di Tedros

Questa affermazione riguardante il @WHO contiene informazioni inesatte. La verità è la seguente:

sebbene l’OMS abbia raccomandato l’uso di mascherine, il distanziamento fisico e i vaccini, non ha raccomandato ai governi di rendere obbligatorio l’uso di mascherine o vaccini e non ha mai raccomandato il lockdown.

L’OMS ha supportato i governi sovrani con consulenza tecnica e linee guida sviluppate sulla base di prove in continua evoluzione su #COVID19 consentendo loro di prendere decisioni politiche nel migliore interesse dei propri cittadini. Ogni governo ha preso le proprie decisioni, in base alle proprie esigenze e circostanze.

Il commento di un utente

Tedros, sei un vero troll. E un ipocrita per giunta. Prima dichiari questa pandemia un’emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale e, per pura stupidità, spingi con rigide raccomandazioni per le vaccinazioni di massa. E ora affermi di non essere responsabile di quegli obblighi: come osi?! Ovviamente, emanare tali obblighi non era in tuo potere, tra l’altro, con grande frustrazione dell’OMS, che vorrebbe espandere la propria autorità e ha cercato di farlo attraverso il Trattato sulla pandemia e il Regolamento sanitario internazionale rivisto. Ma ora questa mancanza di controllo autoritario sulla politica sanitaria globale torna molto utile per scrollarti di dosso le tue responsabilità. Prima urla al diavolo e spaventa a morte la gente con le tue raccomandazioni su mascherine, vaccinazioni di massa e lockdown, e poi hai la faccia tosta di aprire la tua stupida bocca e dire che non hai mai costretto nessuno ad adottare alcuna misura. Non ti vergogni? Quanto durerà il tuo mandato all’OMS? Credo che molti stiano aspettando il giorno in cui perderai l’immunità diplomatica.