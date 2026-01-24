Milano, usano cane di grossa taglia per fare una rapina: arrestati due egiziani

La Polizia di Stato di Milano ha proceduto al fermo di indiziato di delitto nei confronti di due cittadini egiziani di 29 e 30 anni, con precedenti, regolari, ritenuti responsabili di rapina pluriaggravata, lesioni pluriaggravate, percosse, minacce e tentata estorsione.

L’aggressione con un cane di grossa taglia

Domenica sera 18 gennaio scorso, gli agenti delle volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale sono intervenuti in via Padova angolo via Conegliano per un gruppo di persone in lite, dove era stata segnalata anche l’aggressione da parte di un cane di grossa taglia. Poco prima, era stata perpetrata una rapina utilizzando una catena e un coltello nel corso della quale era stato sguinzagliato un cane pastore belga ai danni di un cittadino marocchino di 23 anni e di un cittadino egiziano di 19 anni al quale era stato sottratto il telefono cellulare.

Il giorno successivo, lunedÃ¬ 19 gennaio, il 30enne egiziano indagato aveva chiesto 200 euro di riscatto per far riavere il cellulare rubato al legittimo proprietario. Gli agenti della Squadra Investigativa del commissariato Villa San Giovanni, attraverso la visione delle telecamere di videosorveglianza della zona, sono riusciti ad individuare i due, che sono stati fermati ieri sera, intorno alle 21.30 nei pressi di piazzale Loreto. Dopo gli accertamenti di rito, sono stati condotti presso il carcere di San Vittore.

