Genova, 30enne muore mentre gioca a calcio: aperta inchiesta

GENOVA, 24 GEN – La Procura di Genova ha aperto un fascicolo per la morte di Giampiero Antonio Garrido Yanez, ecuadoriano di 30 anni, stroncato da un arresto cardiaco giovedÃ¬ sera mentre giocava a calcetto. Il pubblico ministero Giuseppe Longo ha disposto l’autopsia che verrÃ eseguita nei prossimi giorni.

Garrido Yanez era tesserato per una squadra federale, l’Asd Recreativo che milita nel campionato genovese di seconda categoria. Faceva anche parte di un team amatoriale, “Sotto il Pontos Fc”, iscritta al torneo Aics/Calcio Liguria.

Il medico curante, di recente, gli aveva sconsigliato di fare sport per alcuni problemi di salute. Quello che la Procura vuole chiarire, tramite gli accertamenti delegati ai carabinieri, Ã¨ se l’uomo fosse ancora tesserato o meno e se fosse stato a quel punto sottoposto agli accertamenti medici obbligatori per potere partecipare agli eventi sportivi. Da chiarire anche se in quel momento ci fosse una partita “ufficiale” del torneo Aics oppure se, per indisponibilitÃ di una parte deli avversari, gli altri avessero deciso di giocare comunque.

La tragedia Ã¨ avvenuta giovedÃ¬ sera, nel campo Ex Corderia di Sestri Ponente. Garrido si Ã¨ sentito male e si Ã¨ accasciato al suolo. Immediato l’arrivo del 118, con l’automedica. Il personale sanitario ha provato a rianimarlo per circa un’ora ma non c’Ã¨ stato nulla da fare. La vittima era sposata e aveva tre figli di cui uno di appena un anno. (ANSA)