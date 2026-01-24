Bologna, studente a scuola con un machete nello zaino

Attimi di tensione venerdÃ¬ 23 gennaio allâ€™Itis Giordano Bruno di Budrio, nel Bolognese, dove i carabinieri sono intervenuti dopo la segnalazione della presenza di unâ€™arma
A dare lâ€™allarme Ã¨ stata unâ€™insegnante che, poco prima delle 13, durante il cambio dellâ€™ora, ha notato la lunga lama nello zaino di un suo studente. All’arrivo dei militari l’angosciante scoperta: nascosto tra i libri di scuola, un machete. Il ragazzo Ã¨ stato portato in caserma per ulteriori verifiche e per spiegare le motivazioni del gesto.
Al termine delle procedure, il giovane Ã¨ stato riaffidato ai genitori. Lâ€™arma Ã¨ stata sequestrata, mentre per lo studente Ã¨ scattata una denuncia per porto di armi o oggetti atti a offendere. La sua posizione Ã¨ ora al vaglio della Procura per i minorenni. Il ragazzo non avrebbe fornito chiarimenti sulle ragioni che lo hanno spinto a portare con sÃ© il machete.
tgcom24.mediaset.it
Scuola, Piantedosi: uso di coltelli â€œsoprattutto tra ragazzi che appartengono a famiglie di immigrati”