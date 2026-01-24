Blocco del raccordo a Roma, ”ecologisti” assolti

“Giovedì 22 gennaio presso il tribunale di Roma si è tenuta l’udienza per il processo che ha visto imputate 10 persone per l’azione compiuta il 7 novembre 2022 sul Grande raccordo anulare uscita 1 Aurelia; azione realizzata nell’ambito della precedente campagna “No gas No Carbone”.

Il giudice al termine dell’udienza ha pronunciato la sentenza di assoluzione per tutti i capi di imputazione. Nello specifico: non luogo a procedere perché il fatto non è previsto come reato per l’interruzione di pubblico servizio; non luogo a procedere perché il fatto non sussiste per la violazione del foglio di via; assoluzione per tenuità del fatto dall’imbrattamento”.

Lo comunica in una nota Ultima Generazione.