AI nelle scuole. PIAZZA LIBERTA’, puntata di sabato 24 gennaio 2026

Intelligenza artificiale a scuola

PIAZZA LIBERTÀ, puntata di sabato 24 gennaio 2026 sul canale https://rumble.com/c/PiazzaLiberta

Autorevole e graditissima ospite di Armando Manocchia è la prof.ssa Patrizia Scanu, Insegnante, Psicologa e “Gestalt Counsellor”.

In questa puntata, si parla di Intelligenza artificiale nella scuola, ovvero, della legge 132/25, dei suoi limiti, del suo utilizzo massiccio per cercare di capire quali siano o quali possano essere i vantaggi, i limiti, ma soprattutto i pericoli, in particolare su bambini e ragazzi, anche alla luce del fatto che le piattaforme IA vengono scambiate, soprattutto dagli adolescenti, per studi di psicoterapia con tutti i rischi connessi al ricorso ad agenti virtuali per problematiche cliniche reali.

Gli adolescenti chiedono a “ChatGPT” conforto e ascolto in situazioni di ansia, sintomi depressivi o per altri disagi esistenziali. Le piattaforme di IA, che non sono in grado di affrontare problemi individuali, vengono erroneamente scambiate per veri e propri studi di psicoterapia.

