Zelensky: “Ucraina potrebbe diventare base delle Forze armate europee”

L’Ucraina potrebbe diventare la base delle Forze armate unificate europee, ma solo dopo la fine della guerra con la Russia

Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parlando con la stampa. “Abbiamo l’esercito più grande e con esperienza di guerra. La base delle Forze armate unificate europee potrebbe essere l’esercito ucraino. Per fare ciò servirebbero diversi passaggi, per cui oggi non abbiamo tempo”, ha detto Zelensky.

Secondo il leader ucraino, ci sono procedure legali, burocratiche e la necessità di reperire fonti di finanziamento. “Non abbiamo tempo per questo, perché ci concentriamo sul fronte. Non appena la guerra finirà, ci uniremo senza dubbio a questa struttura. Ciò che l’Europa potrebbe fare ora è preparare l’intera base finanziaria”, ha sottolineato.

tgcom24.mediaset.it