Documento UE: ‘800 miliardi per la ricostruzione dell’Ucraina’

BRUXELLES, 23 GEN – Ottocento miliardi di dollari in 10 anni per la ricostruzione in Ucraina. E’ quanto prevede un documento redatto dalla Commissione dal titolo “Roadmap per la prosperitÃ dell’Ucraina: una visione per l’Ucraina 2040”. Il documento, anticipato da Politico e confermato all’ANSA da fonti europee, fornisce un quadro del post-guerra in Ucraina.
“La ricostruzione rappresenta un’opportunitÃ unica per costruire un’economia del futuro, resiliente, digitalizzata e posizionata tra i mercati in piÃ¹ rapida crescita al mondo. Il raggiungimento di questo obiettivo richiederÃ la mobilitazione di capitali significativi”, si legge nel testo. (ANSA)
Viktor OrbÃ¡n: “Abbiamo ricevuto un documento che non sono autorizzato a divulgare, in cui si specifica che la richiesta di 800 miliardi di euro presentata dagli ucraini all’UE Ã¨ stata accettata. [… Oltre a questi 800 miliardi, saranno necessari altri 700 miliardi di spese militari.”
