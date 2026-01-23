Taranto, bambina di 5 anni muore per arresto cardiaco

Tragedia a Crispiano, in provincia di Taranto, dove una bambina di cinque anni è morta a causa di un arresto cardiaco

I sanitari del 118, intervenuti immediatamente, hanno provato a rianimarla per 55 minuti, ma i soccorsi si sono rivelati inutili. Sul posto, arrivato con un’auto medica, anche il direttore del 118 di Taranto, Mario Balzanelli, che ha dichiarato: “Sono devastato. Si è trattato di un arresto cardiaco refrattario letale, una tragedia. Un evento catastrofico. Era una bambina bellissima, con tutta la vita davanti”.

Stando alle prime informazioni, la piccola da alcuni giorni lamentava mal di testa e perdita di appetito che avevano destato preoccupazione nei genitori. Quando la situazione si è aggravata, la piccola era con la madre.

Ora la Procura dovrebbe affidare l’autopsia per accertare l’origine del decesso e ricostruire con esattezza quanto accaduto nelle ore precedenti. Al momento sono tre le ipotesi del decesso: una meningite fulminante, emorragia cerebrale o miocardite.

