Orban: “A Davos Zelensky ha oltrepassato il limite”

“Ieri a Davos il Presidente Zelensky ha oltrepassato il limite”

Lo scrive su X Viktor Orban: “Non c’è nulla di nuovo nel fatto che, con l’avvicinarsi delle elezioni in Ungheria, abbia nuovamente messo nel mirino il governo ungherese e me personalmente. Ciò che sorprende, tuttavia, è che nel suo discorso abbia criticato anche tutti gli altri leader europei. Afferma che il sostegno inviato all’Ucraina è insufficiente, le armi sono insufficienti e la determinazione dell’Europa è insufficiente.

Non abbiamo dovuto attendere a lungo la risposta di Bruxelles. Ieri sera, @vonderleyen ha presentato una tabella di marcia per lo sviluppo dell’Ucraina. In essa, i brussellesi hanno accettato ogni richiesta ucraina: 800 miliardi di dollari per l’Ucraina, accelerazione dell’adesione all’UE entro il 2027 e ulteriore sostegno fino al 2040.

Ecco a che punto sono le cose. Il presidente Zelensky ha tutto sotto controllo, eppure i brussellesi sono ansiosi di pagare.

Anche su questo avremo qualche parola da dire. È in arrivo una petizione nazionale, attraverso la quale possiamo inviare un messaggio chiaro a Bruxelles: non pagheremo!”

https://x.com/PM_ViktorOrban/status/2014587687311638883