“Maltrattamenti alla moglie”, il Pd di Cervia “scarica” il sindaco Missiroli

sindaco dem Mattia Missiroli

BOLOGNA, 23 GEN – Il Pd di Cervia “scarica” il sindaco dem Mattia Missiroli, che oggi ha revocato le dimissioni che aveva annunciato dopo l’indagine a suo carico per presunti maltrattamenti e lesioni alla moglie.

In una nota il partito annuncia le dimissioni in blocco di tutti i consiglieri comunali di maggioranza, nonché degli assessori, “affinché si possa aprire in tempi più rapidi un nuovo passaggio democratico e restituire ai cittadini la possibilità di esprimersi attraverso nuove elezioni”. Una scelta “difficile”. Il consiglio decade, così come la giunta comunale, e “si andrà quindi ad elezioni nella prima finestra utile”. (ANSA)

Accuse di maltrattamenti alla moglie, indagato sindaco di Cervia

