Sinistra in piazza per liberare Barghouti. Su di lui pendono 5 ergastoli

I leader di PD, M5S e AVS hanno incontrato Fadwa Barghouti, chiedendo la liberazione del marito, il terrorista Marwan Barghouti

di Giulia Sorrentino – Erano presenti tutti i leader e c’è chi, come Angelo Bonelli di Avs, lo ha definito addirittura il “Mandela palestinese”, dimenticando che su di lui pendono 5 ergastoli come mandante delle azioni svolte dalla Brigata dei Martiri di al-Aqsa, tra cui attacchi suicidi contro obiettivi militari e civili.

Per questo è arrivato il fermo intervento dell’ambasciata israeliana: “Si tratta di una richiesta vergognosa che condanniamo duramente. Dopo aver dedicato 5 minuti al massacro di migliaia di civili in Iran, i leader della sinistra sono tornati alla loro unica ossessione: Israele”.

Poi l’accusa anche sul rapporto tra Mohammad Hannoun ed esponenti dell’opposizione: “Dopo aver accolto un soggetto accusato dalla magistratura italiana di finanziare Hamas, ora chiedono la liberazione di Marwan Barghouti, un terrorista con le mani sporche di sangue, condannato a 5 ergastoli. Questa è apologia del terrorismo e un insulto alla memoria delle vittime innocenti.

Chi normalizza il terrorismo si rende moralmente complice dei suoi crimini. I nomi delle vittime. 2001: omicidio del monaco greco Tsibouktsakis Germanus a Gerusalemme. 2002: omicidio di Yoela Hen a Gerusalemme. 2002: omicidio di Eli Dahan, Yosef Habi e Salim Barakat a Tel Aviv”.

