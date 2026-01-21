Saluta un altro, egiziano fa azzannare la fidanzata dal cane

Prima uno schiaffo, poi avrebbe aizzato il proprio cane contro di lei: la fidanzata. Tutto per aver salutato un ragazzo, come denunciato dalla vittima. E per lui sono scattate le manette.

Un ragazzo di 23 anni, cittadino egiziano, è stato arrestato dalla polizia locale in via Padova a Milano con le accuse di atti persecutori e lesioni personali nella giornata di lunedì 19 gennaio.

Il fatto

Nei confronti del giovane è stata eseguita una misura cautelare in carcere emessa dal tribunale. Stando a quanto messo a verbale dalla vittima, il 23enne l’avrebbe aggredita in più occasioni, provocandole “un perdurante e grave stato di ansia e di paura” e ingenerando “un fondato timore per la propria incolumità”.

In uno degli episodi più recenti, dopo averla vista salutare un altro ragazzo, le avrebbe sferrato uno schiaffo e successivamente avrebbe aizzato il cane contro di lei, causandole lesioni personali giudicate guaribili in 15 giorni.

