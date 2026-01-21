Nuove norme UE: vietate bustine di ketchup e maionese

NovitÃ in arrivo per i ristoranti dell’Unione europea. Da agosto, non sarÃ piÃ¹ possibile utilizzare le bustine monouso per salse, olio, sale e aceto

La nuova normativa deriva dal Ppwr – Packaging and packaging waste regulation – ovvero il regolamento sugli imballaggi entrato in vigore dal gennaio dello scorso anno che fissa per la prossima estate il divieto di utilizzo di questi prodotti. Cambiamenti anche per il settore dell’hÃ´tellerie dove verrÃ introdotto il divieto di utilizzo delle confezioni monodose di shampoo e prodotti per la cura del corpo.

Addio bustine, benvenuti contenitori sostenibili

Come anticipato, con la fine della prossima estate i ristoranti presenti sul territorio europeo dovranno abbandonare la somministrazione di salse, come ketchup e maionese, olio e sale contenuti in bustine – spesso in plastica – monouso. I ristoratori dovranno quindi munirsi di contenitori sostenibili – spesso considerati meno igienici e causa di spreco – e servire in questa maniera i condimenti agli avventori.

NovitÃ anche negli alberghi

Anche le strutture ricettive dovranno adeguarsi alla nuova normativa europea. Gli hotel dovranno salutare le confezioni monouso di shampoo, balsamo e prodotti per la cura e l’igiene personale del corpo in favore di soluzioni alternative come, per esempio, i dispenser ricaricabili. La Commissione europea difende a spada tratta la scelta sottolineando l’impatto della plastica sull’ambiente che, spesso, non venendo adeguatamente riciclata finisce negli ecosistemi marini, entrando, di conseguenza, nella catena alimentare.

Il nodo sui costi e sull’igiene

La nuova normativa porta perÃ² con sÃ¨ alcune incognite riguardanti i costi di sostituzione e le questioni igienico-sanitarie. Queste ultime, in particolare, erano emerse durante il periodo pandemico. In quegli anni infatti molti ristoranti si erano dotati di bustine di salsa monodose in modo tale da garantire adeguati livelli di igiene. Da agosto sarÃ , quindi, necessario far sÃ¬ che la somministrazione delle salse in contenitori sostenibili riesca, oltre a strizzare l’occhio all’ambiente, anche a tutelare la salute pubblica.

