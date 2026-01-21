Milano, 24enne accoltellato e rapinato: Ã¨ grave

La rapina e la coltellata, poi la corsa in ospedale

Un ragazzo di 24 anni, cittadino peruviano, Ã¨ stato trasportato con la massima urgenza al Niguarda dopo essere stato accoltellato. Ãˆ successo in viale Abruzzi a Milano nella notte tra martedÃ¬ e mercoledÃ¬ 21 gennaio, sul caso indagano i carabinieri.

Tutto Ã¨ accaduto una manciata di minuti dopo la 1, come riportato dallâ€™Agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu). Dietro al ferimento ci sarebbe un tentativo di rapina. Il giovane, piÃ¹ nel dettaglio, Ã¨ stato raggiunto da un fendente al polpaccio. Immediatamente sono scattate le operazioni di soccorso: sul posto sono intervenuti in codice rosso i sanitari del 118 con unâ€™ambulanza e unâ€™automedica.

Il 24enne, che aveva perso molto sangue, Ã¨ stato stabilizzato e trasportato a sirene spiegate al pronto soccorso del Niguarda. Le sue condizioni sono delicate, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Le indagini

Sul caso sono in corso accertamenti da parte della dei carabinieri, intervenuti sul posto per i rilievi. Qualche elemento utile potrebbe arrivare dalle telecamere a circuito chiuso della zona.
